Опитваме се да създадем среда, в която да се срещнат хотелиери, организатори на събития, ресторантьори, кулинарни професионалисти, хора, които създават изживяванията, за да видят как заедно могат да правят по-добър туристически продукт и да се развиват. Това каза Андрей Лилов – съосновател и изпълнителен директор на URBO Studio и част от организаторите на TravelX, в предаванетонас водещ Ася Александрова.Туристическият продукт е съвкупност от различни услуги, които се предлагат на пазара – храна, изживяване, усещане, адреналин, природа, култура, история, ентъртейнмънт, допълни той.На 13 февруари в "Интер Експо Център“ ще се проведе поредното издание на TravelX. Форумът ще се проведе по време на 42-то издание на "Ваканция & СПА Експо“ – международно изложение за туристическия бранш в България. "Ще покажем интересни модели, ще срещнем хората един с друг и ще се постараем да им предадем малко повече информация, която те да обработят по свой начин и да я пречупят през собствената си призма, за да я използват по-добре“, заяви Андрей Лилов.Форумът тази година ще протече в две паралелни дискусии – в зала "Витоша“ в "Интер Експо Център“ и в стрийминг корнър, където ще се провеждат различни интервюта с експерти от бранша. "Тези интервюта ще бъдат стриймвани и след това пуснати в интернет пространството, за да бъдат достъпни до всички“, поясни организаторът.Сред лекторите ще бъдат хора от различни браншове, свързани пряко или косвено със създаването на туристически продукт. "Тази година освен изявени български експерти и личности, които работят в сферата на туризма, имаме и доста силно международно присъствие. Имаме експерти по технологии от една от водещите компании, които работят в сферата на биометричните данни. При нас се включват организаторите на едни от най-големите имърсив изложби в Париж. Всички тези експерти искат да споделят своя опит. Едни от най-големите експерти и организатори в събитийната индустрия са тук – хората, които организират най-големите концерти и фестивали в България. Заместник-кметове и управители на градове, които организират най-много събития в годишния си културен календар, ще споделят своя опит, как го постигат, как влияе това нещо върху туристическата индустрия на града“, разказа Андрей Лилов.Различните панели на форума са свързани с технологии, с кулинария, със събитийна индустрия."Искаме да покажем на хората, че всяка идея има своето развитие. Имаме един панел, който е за нестандартни алтернативни модели за настаняване и тяхната роля в туризма. Там има хора, които са развили идеите си за едни красиви глемпинги на прекрасни места“, даде пример Лилов.Първият откриващ панел е свързан с технологиите и изкуствения интелект. "Те са нашето настояще и трансформират сектора и го правят по-сигурен. Ще говорим как технологиите в днешно време ни помагат да вършим по-добре работата си. Експертите, които сме поканили, са Даниел Кризан от "TruCrowd“, Георги Шулев и един от основателите на най-иновативната и технологична фирма, която се занимава с хотелиерски софтуер – Красимир Тръпчев, управител на "Clock Hotel Software“.“Специално внимание е отделено на кулинарния туризъм. Сред лекторите са основателите на "Шарена фабрика“ Росица Мутафчиева и Мария Жекова.Друг от акцентите е "Наследство с бъдеще“. "Това е трансформация на забележителностите в туристическия актив. Там сме поканили хора като туроператора Даниела Стоева и кмета на Белоградчик Боян Минков“, отбеляза Андрей Лилов.Един от панелите Experience Design в туризма, или как атракциите изграждат дестинации с разпознаваем бранд. "Как те допринасят за развитието на туристическия регион и как в комбинация с останалите неща се превръщат в една дестинация с разпознаваем бранд. В този панел има експерти, които са частни инвеститори, развиват собствен бизнес, но на високо ниво“, поясни организаторът.