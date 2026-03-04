Семинар на тема: "Иновации в бъбречната трансплантация“ организира болница "Флорънс Найтингейл“ в Истанбул със съдействието на "Бридж Медикал“ ООД и Българската нефрологична асоциация с председател проф. д-р Борис Богов.Форумът ще се състои на 5 март 2026 г. в зала "Сатурн I“ на East Plaza Hotel, който се намира на бул. "Цариградско шосе“ №28, от 10:30 до 13:00 часа. За участие в него са поканени изявени нефролози от България и чужбина. Очаква се присъствие и на Негово превъзходителство Мехмет Саит Уянък - посланик на Република Турция в България.Основен фокус на специализирания семинар ще е бъбречната трансплантация от жив донор с различни кръвни групи и кръстосани трансплантации – подготовка и следоперативно наблюдение. Ще бъдат разгледани и съвременните протоколи за подготовка при десенсибилизация, хирургични предизвикателства и ключови аспекти на дългосрочното проследяване на пациентите.Лектори на форума ще са: проф. д-р Айше Синангил и проф. д-р Бюлент Юнал от болница "Флорънс Найтингейл“ - Истанбул.