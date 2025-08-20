Новини
КЕВР определи компенсациите за битовите потребители на ток за месец юли
Автор: ИА Фокус 15:14Коментари (0)3
© Фокус
Комисията за енергийно и водно регулиране определи определи компенсациите за ток за битовите потребители за месец юли. Това съобщиха от пресцентъра на регулатора. 

Ежемесечното определяне на компенсациите е задължение на регулатора съгласно измененията в Закона за енергетиката, в сила от 1 юли 2025 г.

Съгласно текстовете компенсацията се определя като разлика между постигнатата от съответния краен снабдител средно претеглена цена на закупените количества на борсовия пазар на електрическа енергия, от една страна, и определената с решение на КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 MWh – от друга. При определяне на конкретния размер на компенсациите КЕВР прилага предвидените в нормативната уредба корекционни механизми, насочени към предотвратяване на недобросъвестни практики на крайните снабдители.

За периода 01.07.2025 г.–31.07.2025 г. компенсациите за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител, са определени в размер на :

1. За битовите крайни клиенти на "Електрохолд Продажби" ЕАД – 49,50 лв./MWh, без ДДС;

2. За битовите крайни клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД – 49,60 лв./MWh, без ДДС;

3. За битовите крайни клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД – 49,61 лв./MWh, без ДДС;

4. За битовите крайни клиенти на "Златни Пясъци" ООД – 72,05 лв./MWh, без ДДС;

