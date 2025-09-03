Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
Автор: Екип Ruse24.bg 12:20Коментари (0)61
©
Нов начин за подпомагане на потребителите, които не могат да си плащат сметките за вода, предлага Комисията за енергийно и водно регулиране, става ясно от становище на регулатора по проекта на нов Закон за водоснабдяването и канализацията. Те предвиждат в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон, в Закона за социално подпомагане да се запише, че "основни жизнени потребности“ са достатъчно храна, облекло и жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната, както и месечен минимум вода. Хората, които  нямат нужните доходи, да получават помощ в размер, съответстваща на месечния минимум вода.

От КЕВР критикуват отново принципа за социална поносимост на цената на водата. Тя е в противоречие с останалите принципи за ценообразуване – съответствие между икономическата част на бизнес плана и предлаганите цени; възстановяемост на икономически обоснованите разходи; прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал; съответствие между цените и действителните разходи за предоставяне на ВиК услугите; прилагане на принципа "замърсителят плаща“; избягване на кръстосано субсидиране, пишат от регулатора в становището си, цитирани от pariteni.bg.

Според него цените на ВиК услугите следва да възстановяват икономически обоснованите разходи на ВиК дружествата – което е фундаментално изискване на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

"Съобразно горното, считаме, че принципът за социална поносимост на цените не следва да ограничава утвърждаването на икономически обосновани цени, а следва да се прилага за определяне на механизми за подпомагане на социално уязвимите групи потребители“, категорични са от КЕВР.

Те предлагат в Закона за ВиК да се запише, че "социална поносимост на цената на ВиК услугите“ е налице в случаите, когато стойността на ВиК услугите, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на лице от домакинство, не надхвърля 2,5 на сто от медианния доход на човек от домакинството по данни на НСИ за съответната административна област.

От една страна, при досегашната си практика КЕВР е установила, че предоставяните от НСИ данни за доход на лице от домакинство са с ниска степен на надеждност, като за редица области грешките надхвърлят прага от 15%, посочват от регулатора.

В предложената нова редакция на правилото за определяне на социална поносимост се въвежда ново изискване за "медианен доход на лице от домакинство“.

Същевременно нормата от 2,8 куб. м. на едно лице изобщо не е минимално месечно потребление, доколкото това са 93 литра/жител/ден. Тази норма е въведена през 2005 г. и от тогава не е изменяна вече почти 20 години.

Съгласно отчетните данни за 2023 г., редица ВиК оператори са отчели фактурирано битово потребление под това ниво (фактурирана вода на битови потребители, отнесена към брой обслужвано население) – включително в областите Видин (91 л/ж/д), Ямбол (91 л/ж/д), Кърджали (90 л/ж/д), Шумен (88 л/ж/д), Монтана (87 л/ж/д), Разград (85 л/ж/д), Смолян (84 л/ж/д), Хасково (84 л/ж/д), Търговище (74 л/ж/д) и Сливен (71 л/ж/д).

Поред анализ на КЕВР е посочено, че минимално потребление от 50 л/ж/д покрива основните нужди за хигиена и консумация според изследвания на Международната здравна организация.

Съобразно горното считаме, че нормата за минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди за целите на социалната поносимост следва да бъде актуализирана на 50 литра за жител за ден, или 1,5 куб. метра на жител на месец, съгласно извършеният от КЕВР анализ, смятат от регулатора.

Друга критика на регулатора е, че от проекта на ЗВиК се въвежда фундаментално нов ценови компонент – цена за достъп до услугите– по видове. На практика това ще изисква да се въведат четири цени за достъп до всяка от услугите – доставяне на вода за питейно-битови нужди, вода с непитейни качества, отвеждане на отпадъчни води чрез канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води.

Същевременно, нито в проекта на ЗВиК, нито в мотивите към него е изяснено как точно ще бъде въведен този механизъм. Не е ясно какви разходи се очаква да бъдат възстановявани чрез цените за достъп и което е по-важно съществуват рискове при прилагането на новите цени за достъп да се достигне до влошаване събираемостта на вземанията за ВиК оператори, в чийто обособени територии има значителен брой трайно необитаеми имоти, чийто собственици живеят извън границите на обособената територия.

В тази връзка е необходимо да бъдат предвидени конкретни разпоредби, които да регламентират основни правила за образуването на тези цени, смятат от КЕВР. От регулатора предлагат в проектът на ЗВиК да регламентира възможността за въвеждане на цени за услугата доставяне на вода за питейно-битови цели, диференцирани в зависимост от потребяваното количество вода, или т.н. блок тарифи, които се прилагат в голяма част от Европейските държави. Те могат да се диференцират в зависимост от потребяваното количество вода, допълват от комисията.

Още по темата: общо новини по темата: 122
03.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
01.09.2025 »
29.08.2025 »
29.08.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
19:50 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Конфликт Израел-Газа
Кабинетът "Желязков"
51-ото Народно събрание
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: