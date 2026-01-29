Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за месец декември 2025 г. Те покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители.Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар, съобщават от Комисията.От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.декември цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“, която вече е отчетена в издадените фактури на потребителите.При изчисляване на размера на компенсациите КЕВР прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.Определените компенсации за периода 1–31 декември 2025 г. са както следва:- 25,12 евро/MWh (49,12 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на "Електрохолд Продажби“ ЕАД;- 25,48 евро/MWh (49,83 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;- 25,46 евро/MWh (49,79 лв./MWh), без ДД - за битовите крайни клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;- 47,03 евро/MWh (91,98 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕСП Златни Пясъци“ ООД.