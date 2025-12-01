Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.Утвърдената цена от 63,01 лв./MWh (32,22 евро/MWh) е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh). Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.