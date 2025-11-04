КНСБ за Бюджет 2026: Хубаво да дадем една положителна светлина
"Това, което се вижда на първо четене е, че стигматизираните разходи за персонал последно време нарастват с най-малък процент спрямо отчета за 2025 г. - 7,5%. Всички други разходи растат двуцифрено, като капиталовите растат с над 20%. Ако някой каже, че бюджетът за догодина е проблемен, то не е в разходите за персонала, а някъде другаде - в структурата, но като обем, като число на макрониво не е голямо завишението - 880 млн евро мисля, че беше", коментира още Костов.
Той заяви, че от КНСБ още в началото са предлагали да има хоризонтална политика. Да бъде вързана към показател, който излиза от пазара, от потреблението и цените - всъщност заплатата за издръжка, а не към средната заплата, която е перпету мобиле. Ние не сме съгласни с разпределянето на тези пари, но ще има средства за заплати, добави още икономистът.
"Ние сме 0:0 с бюджета на НОИ по отношение на ръста на осигуровките. Не ми се иска да е така. Искаше ми се да е бюджет, който няма чак такива рестрикции да вдигаме вноската в първия стълб, тъй като собствените приходи на НОИ наистина трябва да нарастват, за да освобождаваме пари от републиканския бюджет за политики, с които си говорим често с вас", коментира Костов.
"Няма държава в ЕС с по-нисък данък дивидент. Средната ставка на данък дивидент е 25% в другите страни в Европа. При всички положения при 10% корпоративен данък и 5% дивидент, стимулът за неплащане на осигуровки и изкарване на парите от оборот е много по-голям отколкото, ако платите по нормалния път, а не в плик осигуровките на вашия работник. Логиката показва, че недекларираната заетост трябва да намалее", заяви още икономистът.
