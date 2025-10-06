КПК отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславовa

© Няма движението по нашето искане за разпит. Казаха, че има по важна работа от това да ни разпитат и че нямало проблем, че кметът на Варна стои в ареста. Това заяви Асен Василев от "Продължаваме промяната", след като той, Кирил Петков и Лена Бориславова отидоха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията (КПК).



"Въпреки че си получават заплатите, очевидно тази комисия отказва да си върши работата", каза още Василев.



По думите на Лена Бориславова Антикорупционната комисия не желае да събере показанията, защото знае, че истината боли.