51 народни представители от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ в 51-вото Народно събрание поискаха от КС да установи има ли противоконституционност при невземането на решение на Народното събрание за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България Румен Радев на 12 май 2025 г. Въпросът на референдума гласи: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?“.
"В разглеждания случай оспореното решение на Народното събрание представлява отказ да приеме решение за произвеждане на национален референдум с въпрос, произнасянето по който не може да породи правнипоследици, тъй като единият възможен отговор (България да не въведееврото през 2026 г.) не може да ревизира решение, което не се взимаедностранно от Република България, а правните последици на другиявъзможен отговор (България да въведе еврото през 2026 г.) дори санастъпили. По същите съображения и решение на Народното събрание запроизвеждане на референдум с така предложения въпрос също не би билогодно да породи правния ефект, който предложението за произвеждане нареферендум цели: решаване на въпроса дали еврото да се въведе през 2026г. Поради това не е налице конституционен спор, който да бъде годенпредмет на производство пред Конституционния съд, и разглежданотоискане в тази му част е недопустимо", се казва в определението на съда.
В заседанието участваха всички конституционни съдии. Определението е прието единодушно. Със становище са подписали определението съдиите Янаки Стоилов и Сашо Пенов.
ФОКУС припомня, че Радев поиска провеждане на национален референдум за еврото, но председателят на Народното събрание Наталия Киселова отхвърли искането и не го допусна до гласуване в пленарна зала. Това действие Конституционният съд определи като противоконституционно. На 28 ноември сегашният председател на НС Рая Назарян разпредели предложението за разглеждане в няколко парламентарни комисии. В пленарна зала народните представители гласуваха с мнозинство, че няма да разглеждат предложението за провеждане на национален референдум. "За“ гласуваха 82, "против“ – 131, "въздържали се“ – 4. Въпросът беше внесен от партия "Възраждане" за разглеждане в пленарна зала.
КС излезе с решение относно отказа на НС да да разгледа искането за референдум за еврото
