Конституционният съд образува дело по искането на състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт. Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.

Става дума за чл. 173, ал. 15 от ЗСВ, който гласи: "При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателят на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“. Законодателят обаче не е уредил изрично какви действия се предприемат по отношение на заварените случаи. 

Поводът е висящи производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г., което поставя под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията. Съдилищата в страната през последните месеци имат разнопосочна практика по такива дела. 

В началото на 2026г. Председателят на Конституционния съд Павлина Панова предостави 14-дневен срок на състава на Апелативния съд във Варна, в който той да отстрани нередовностите в отправеното искане, тъй като не изпълняваха изискванията за образуване на конституционно дело.