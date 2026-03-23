КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир
©
Министерският съвет оспорва решението като противоконституционно, като посочва, че то противоречи на основни разпоредби от Конституцията, както и на задължително тълкуване на Конституционния съд, постановено с решение от 2021 г. По делото докладчик е съдия Галина Тонева.
По-рано стана ясно, че Министерският съвет сезира Конституционния съд относно решението на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на правителството да внесе в парламента проект на Закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създадена по инициатива на САЩ.
Какви са мотивите?
В мотивите на МС се посочва, че с това решение парламентът е превишил правомощията си, като се е намесил в изключителната компетентност на изпълнителната власт да води външната политика и да подготвя международни договори.
Според Министерския съвет така се нарушават принципът на разделение на властите и правовата държава, залегнали в Конституцията. В искането се подчертава, че парламентът може само да приеме или отхвърли вече внесен от правителството закон за ратификация, но не и да задължава правителството да го изготви и внесе.
Предистория:
Подписа си под споразумението с Тръмп положи бившият премиер Росен Желязков. Той го стори в момент, когато правителството му беше в оставка. Споразумението се нуждае от ратификация от българския парламент, за да станем пълноценен член на съвета. От ГЕРБ заявиха преди повече от месец, че тази задача ще остане за следващото Народно събрание, но лидерът на ''ДПС - Ново начало'' Делян Пеевски внесе законопроекта, който бе приет на първо четене с гласовете на ГЕРБ, ''ДПС - Ново начало'', ИТН и независими депутати.
В първоначалния вариант, внесен от Пеевски, се настояваше кабинетът да се задейства незабавно. По предложение на ГЕРБ решението бе редактирано и това отпадна. Така не остана срок, в който правителството трябва да подготви проекта.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.