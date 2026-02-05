Борислав Сарафов, както и неговите правомощия, бе допуснато за разглеждане от Конституционния съд. Това става ясно от справка на сайта на КС.
Предметът на подаденото искане е установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 ЗСВ (обн., ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).
В началото на 2026г. председателят на Конституционния съд Павлина Панова предостави 14-дневен срок на състава на Апелативния съд във Варна, в който той да отстрани нередовностите в отправеното искане, тъй като не изпълняваха изискванията за образуване на конституционно дело. А на 20 януари Конституционният съд образува дело по казуса с докладчик съдия Янаки Стоилов.
Поводът бе висящи производства по възобновяване на наказателни дела, инициирани от Сарафов след 21 юли 2025 г., което поставя под въпрос дали към този момент той е разполагал с процесуална легитимация да подаде исканията.
Определението за разглеждането на искането е прието с 9 гласа "за“ и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев.
КС ще се произнесе относно правомощията на Борислав Сарафов
