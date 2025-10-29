ЗАРЕЖДАНЕ...
КТ "Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на 22%. Това ще намали покупателната способност на народа
© Фокус
По повод гореизложеното и във връзка с предизвикателствата за балансиране на бюджета на България, доведен до почти критично състояние, в резултат на провеждана повече от 20 години неолиберална политика, с която бяха освободени от облагане високите доходи и печалбите, данъчно-осигурителната тежест бе намалена и беше прехвърлена върху най-нискодоходните групи и средните доходи. Тази политика уж трябваше да доведе до изпреварващ икономически растеж, а всъщност претърпя пълен провал по отношение на икономиката, доходите и борбата срещу бедността.
В условията на нарастващи геополитически рискове и икономически предизвикателства и нарастващо социално напрежение, КТ "Подкрепа“ предлага реалистична и разумна промяна на данъчна и осигурителна система.
Промяната е насочена към устойчивост на бюджета и постигане на следните цели:
– Справедливо, неутрално и пропорционално на доходите данъчно облагане – прогресивен данък върху доходите и необлагаем минимум;
– Изравняване на данъчно осигурителната тежест при доходи от труд и капитал, с цел премахване на легитимно намаляване на дължими данъци и осигуровки и изкривяване на пазара на труда.
– Преустановяване на практиката износът на добавена стойност от България да се облага с нулева ставка и нито стотинка да не остава в държавата;
– Постепенно увеличаване на максималния осигурителен доход на три стъпки до достигане на 8 500 лв., съгласно разпоредбата на § 6. от Кодекса за социално осигуряване;
– Разширяване на осигурителната база, като се включат и доходите от капитал, тъй като облагането с осигурителни вноски само на доходите от труд е вид дискриминация, тъй като осигурителната система у нас работи на солидарен принцип.
Състояние на данъчната политика
Последните години данъчната и осигурителна политика доведоха до разкъсване на връзката между различните данъчни режими, данъчната и осигурителната тежест, като финансовият кръг не е затворен и е разпокъсан.
Това позволява фирмено данъчно оптимизиране, чрез избор на различни видове договори за "оправдаване“ на изходящи парични потоци, за да се избегне или максимално да се намали плащането на данъци и осигуровки, като същевременно може да се изнася Брутен продукт извън страната, което води и до косвени ефекти, като влошаване на пазара на труда, рехави инвестиционни решения и естествено загуба на приходи в хазната.
Предложенията на КТ "Подкрепа“ са логически, функционално и икономически свързани, с цел изравняване на данъчно-осигурителната плоскост върху която се вземат икономическите решения.
При подобен подход икономическите решения няма да се влияят съществено и да изкривяват нормалните търговски отношения, а ще следват основно икономическите си интереси.
На всички е ясно, че е много трудно да се докаже в съда скрито разпределение на печалбата, както и фиктивността на даден договор, когато страните по него декларират "чисти“ намерения. В същото време легалният бизнес би имал значителен интерес от подобна данъчна политика, която да отстрани нелоялната конкуренция, базирана на подобни практики.
Всичко за предложенията на синдикатът по отношение на финансовата политика, четете тук.
Още по темата
/
Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата!
10:34
Д-р Брънзалов: Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с мижаво заплащане
09:45
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Над 400 000 работници ще бъдат ощетени заради минималната заплата
09:09
Радостин Василев: Няма политическа воля заплатите да бъдат достойни за лекарите и медицинските сестри
28.10
Финансов анализатор: Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на потенциалните инвеститори и предприемачи
28.10
Ще ни вдигнат ли здравните осигуровки? Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените
28.10
Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда, ако бъдат увеличени осигуровките, България ще е с едни от най-високите в ЕС
28.10
Още от категорията
/
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:46
Студенти от ВТУ "Тодор Каблешков" се запознаха отблизо с модерното производство и технологии на "Грома Холд"
09:09
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния
28.10
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
28.10
Д-р Василева: Привличането на нови фермери е ключово за бъдещето на земеделието в България и Европа
28.10
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
28.10
Почекански: Годишните награди за музикално и танцово изкуство "Кристална лира" са очаквани от цялата музикална общественост
28.10
Професионален пилот: Полезно е да седнеш отново на "другата страна" – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
factotum_1967
преди 29 мин.
Мног ясно, че ще се вдигнат всички данъци. Лек полек, за да се свари бавно жабата. Какво си мислите, че този продънен бюджет и очакваните военни разходи ей така ще се състоят от самосебе си?! Спретете да си веете гащите по Гръцията и Тюркията, държавата се нуждае от всеки ваш лев, пардон еуро. РуЗия всеки момент, ако не тази седмица макс другата, ще ни нападне, а ние още се офлянкваме. ;)
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.