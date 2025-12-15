КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
Партениотис определи ситуацията като "изключително странна“, тъй като страната вече има депозиран проектобюджет за 2026 г., изготвен от правителство, което впоследствие е подало оставка. Проектът е разгледан на първо четене в парламента и е минал през няколко комисии.
Според синдикатите преминаването към удължителен бюджет означава замразяване на възнагражденията на заетите в бюджетната сфера, а това ще има и косвен ефект върху приходите в хазната, тъй като ще се намалят постъпленията от данък дивидент и акцизи.
"Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджет за 2025 г., което ще ги постави в изключително тежка ситуация. Те няма да могат да отговорят адекватно на предизвикателствата на 2026 г.“, подчерта Партениотис пред NOVA . Той предупреди още, че обезщетенията за майчинство, безработица и подкрепата за деца в неравностойно положение ще останат замразени на нивата от 2025 г., което допълнително ще задълбочи социалното напрежение.
По думите на вицепрезидента на КТ "Подкрепа“ нов държавен бюджет вероятно няма да бъде приет поне до 1 април 2026 г., като очаква предсрочните парламентарни избори да се проведат в края на февруари или началото на март. "Това неминуемо ще доведе до повишаване на социалното напрежение“, предупреди той.
Синдикатите призовават народните представители да се обединят и да приключат процедурата по приемането на вече депозирания бюджет за 2026 г. Според Партениотис тази план-сметка е по-добра от бюджета за 2025 г., тъй като отразява съвсем различна икономическа и социална реалност и при необходимост може да бъде актуализирана. "Най-големият ми страх е, че политическият егоизъм ще възпрепятства тази процедура“, заяви той.
Партениотис коментира и протестите, довели до оставката на правителството, като подчерта, че те са резултат от дълго натрупване на негативни процеси в обществото. По думите му става въпрос не за еднократен протест, а за "процес" - израз на усещане за тотална несправедливост, масово обедняване на българските граждани и недостатъчно добра информационна кампания относно присъединяването на България към еврозоната.
