КТ "Подкрепа" се дистанцира от протестите на служителите в "Български пощи"
©
ФОКУС публикува залата позиция без редакторска намеса:
Намерението за предприемане на подобни действия не е било обсъждано с другите синдикати, страна по КТД.
До момента не са провеждани акции без участието на структурите на Федерация "Съобщения“ към КТ "Подкрепа“, което буди съмнение, че действителната цел на настоящата акция може да е различна от тази, предоставена показно пред всички медии, а именно нарастване на доходите и подобряване условията на труд.
Преди една година, когато всички синдикати, страни по КТД в "Български пощи“, бяхме взели предварително решение да настояваме за увеличение на доходите с не по-малко от 15%, след направено предложение на ръководството за 10%, реакцията на колегите от другите два синдиката първоначално беше да изчакаме работодателя да направи нови разчети, нови изчисления и на по-късен етап приеха предложението.
Единствено представителите на ФС "Подкрепа“ не бяха съгласни и прецениха, че е налице колективен трудов спор и напуснаха преговорите, като същевременно стартираха действия съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), а именно подписка за ефективни стачни действия. Тогава останалите синдикати прецениха, че няма да подкрепят подобни действия. Нещо повече – разпореждаха по места техните членове да не се подписват в подписката.
На 17.02.2026 г. бе прието решение на Съвет за социално сътрудничество (ССС) за нарастване на доходите на ниските групи с 12,6%, на заетите основно в експлоатационните звена с 8% и на преобладаващите длъжности от администрацията с 5%. Меко казано неразбираемо остава за нас предложението, като лайтмотив за протест увеличение с 5 %, предвид факта, че преди по-малко от месец, на редовен ССС, всички синдикати, страни по КТД, се договорихме и се подписахме за това. Видно от протокол №3 на ССС. В същия протокол се споразумяхме, че при приемане на бюджета на държавата, съответно утвърждаване на бюджета на дружеството, ще проведем ССС за преразглеждане на доходите с оглед допълнително нарастване.
Това нетипично поведение ни навежда на мисълта, че има някаква друга причина за тази спешна "активация“.
Би било изключително неприятно, ако нашите колеги, работещи в "Български пощи“, членове на СФС, на които за първи път "им е разрешено“ да изразят своето недоволство от ниските възнаграждения и лоши условия на труд, бъдат употребени.
Още по темата
/
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
17:31
Министър Адемов в Благоевград: Парите за Великденските надбавки няма да са за сметка на друг сектор
15:40
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
15:28
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:36
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
11.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10.03
Още от категорията
/
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:15
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
18:39
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:38
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
18:20
След два неуспешни опита: Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
17:32
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
17:28
Министър Адемов: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:29
Запрянов: Операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран доведе до дестабилизация близо до нашия регион
13:51
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
13:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.