Бих искал да поздравя колегите от Синдикална федерация на съобщенията (СФС) при КНСБ за решителността и смелостта да организират подобна проява, нещо което не им се е случвало вероятно никога или поне в последните 30 години. Това написа Пламен Дончев, председател на Федерация "Съобщения“ към КТ "Подкрепа“.публикува залата позиция без редакторска намеса:Намерението за предприемане на подобни действия не е било обсъждано с другите синдикати, страна по КТД.До момента не са провеждани акции без участието на структурите на Федерация "Съобщения“ към КТ "Подкрепа“, което буди съмнение, че действителната цел на настоящата акция може да е различна от тази, предоставена показно пред всички медии, а именно нарастване на доходите и подобряване условията на труд.Преди една година, когато всички синдикати, страни по КТД в "Български пощи“, бяхме взели предварително решение да настояваме за увеличение на доходите с не по-малко от 15%, след направено предложение на ръководството за 10%, реакцията на колегите от другите два синдиката първоначално беше да изчакаме работодателя да направи нови разчети, нови изчисления и на по-късен етап приеха предложението.Единствено представителите на ФС "Подкрепа“ не бяха съгласни и прецениха, че е налице колективен трудов спор и напуснаха преговорите, като същевременно стартираха действия съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), а именно подписка за ефективни стачни действия. Тогава останалите синдикати прецениха, че няма да подкрепят подобни действия. Нещо повече – разпореждаха по места техните членове да не се подписват в подписката.На 17.02.2026 г. бе прието решение на Съвет за социално сътрудничество (ССС) за нарастване на доходите на ниските групи с 12,6%, на заетите основно в експлоатационните звена с 8% и на преобладаващите длъжности от администрацията с 5%. Меко казано неразбираемо остава за нас предложението, като лайтмотив за протест увеличение с 5 %, предвид факта, че преди по-малко от месец, на редовен ССС, всички синдикати, страни по КТД, се договорихме и се подписахме за това. Видно от протокол №3 на ССС. В същия протокол се споразумяхме, че при приемане на бюджета на държавата, съответно утвърждаване на бюджета на дружеството, ще проведем ССС за преразглеждане на доходите с оглед допълнително нарастване.Това нетипично поведение ни навежда на мисълта, че има някаква друга причина за тази спешна "активация“.Би било изключително неприятно, ако нашите колеги, работещи в "Български пощи“, членове на СФС, на които за първи път "им е разрешено“ да изразят своето недоволство от ниските възнаграждения и лоши условия на труд, бъдат употребени.