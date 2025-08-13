ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|КЗК изследва антиконкурентни практики при търговията с лекарства
Проведени са редица срещи с национално представени пациентски организации и със сдружения на собственици на аптеки. Целта е да се обсъдят условията за конкуренция на вертикално свързаните пазари по веригата за доставка на лекарства, поведението на пазарните участници, както и причините за недостига или липсата на определени медикаменти на българския пазар.
За повишаване ефективността на действията и в рамките на законовите си правомощия, КЗК събира и анализира актуална информация, необходима за проучването. В тази връзка Комисията изиска данни от участниците на пазара и предстои да проведе допълнителни срещи както с представители на съсловните организации, така и с компетентните държавни институции, съобщиха от КЗК. По време на тези срещи ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с проблемите на фармацевтичния пазар, както и евентуалното прилагане на антиконкурентни практики - включително неравнопоставеност на търговците на дребно, налагане на търговски условия, ограничения в доставките на определени продукти и други действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията и увреждане правата на пациентите.
Секторният анализ ще представи в детайли структурата и функционирането на пазарите във фармацевтичния сектор. При необходимост ще бъдат формулирани мерки и препоръки за възстановяване или насърчаване на конкурентната среда. Ако в хода на анализа се установят данни за нарушения като нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, КЗК ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: