КЗК присъединява данни от КНСБ към секторния анализ на храните

© Комисията за защита на конкуренцията присъединява получените днес данни от Конфедерацията на независимите синдикати в България за наблюдаваните от тях храни към секторния анализ на хранителни стоки от първа необходимост. КЗК и КНСБ обединяват усилия, за да се установят причините за наблюдавания ръст в цените на основните храни, да се предложат мерки за тяхното преодоляване и да се идентифицират евентуални нарушения на конкурентните правила.



Това стана ясно по време на работна среща на председателя на Комисията доц. Росен Карадимов и президента на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатът участва в Обществения съвет към КЗК, чиято цел е подпомагане при формулиране на политики за по-ефективна и прозрачна пазарна среда. В срещата участваха още Жельо Бойчев, член на КЗК, Мария Петрова, главен секретар на КЗК, Ирина Тагаринска, директор на дирекция "Антитръст и концентрации“ в КЗК и Любослав Костов, главен икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ.



По време на срещата бяха обсъдени предприетите до момента действия по секторния анализ на регулатора на хранителните продукти от първа необходимост. Специално внимание се обръща на продукти като яйца, мляко и млечни продукти, месо, брашно, хляб, олио и други. Обект на проучването са и основните дистрибутори на проучваните хранителни стоки. От КНСБ акцентираха върху събраните от тях данни за мляко, сирене и яйца, чиито средни цени у нас са 126% от средноевропейските. За олиото и мазнините – средната цена е над 118% от средната европейска цена.



"Комисията за защита на конкуренцията има правомощия да изследва цялата верига на предлагането – от производството и дистрибуцията до търговията на дребно. В тази връзка в рамките на секторния анализ ще се направят целеви проучвания на пазарите на млечни продукти и на олио, като намерението ни е да изследваме цялата верига на предлагането. Предстои да установим доколко при отчетеното повишение са налице съмнения за нарушения на конкурентното право като нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение, забранени споразумения или нелоялна конкуренция“, обясни доц. Карадимов.



"Събраната от нас информация ще допринесе за анализа на КЗК. Целта е да се провери дали е налице непазарно поведение от страна на търговците, и ако да - то да бъде пресечено“, заяви президентът на КНСБ.



Доц. Карадимов обясни, че на база събраните данни от КЗК и информацията, която КНСБ предостави, Комисията ще стартира и преглед и анализ на разрешените концентрации в сектора на храните през последните няколко години.