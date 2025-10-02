КЗК с важни решения, засягащи пазара на дребно с горива

© Фокус Комисията за защита на конкуренцията разреши две концентрации при търговията на дребно с горива. Сделките се изразяват в упражняване на контрол по силата на дългосрочно наемане на обособени части от търговско предприятие от страна на "Еко България“ ЕАД и в придобиване на едноличен контрол от "Уни Енерджи“ върху "Нис Петрол“ ЕООД. В хода на проучването се установи, че двете сделки не биха могли да доведат до съществено възпрепятстване на конкуренцията на пазара на дребно с горива, на който е налице хоризонтално припокриване в дейността на участниците в концентрациите.



По отношение на първата концентрация по преписка КЗК-631/2025 се установи, че "Еко България“ ЕАД е национално представен търговец на дребно с горива, чийто обекти са в големи градове и на активни пътни артерии. Двата обекта на придобиване на контрол от страна на "Еко България“ ЕАД са бензиностанции в градовете Ботевград и Пирдоп, в които понастоящем придобиващото дружество не оперира. Следователно концентрацията няма да окаже пряко въздействие върху конкурентната среда на тези територии.



Комисията установи, че предвид комбинирания пазарен дял на територията на София област, общо и по видове автомобилни горива, сделката не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на конкуренцията, особено в резултат на установяване или засилване на господстващо положение.



Относно вертикално свързания пазар на търговия на едро с горива, на който е активен само "Еко България“ ЕАД, се констатира, че пазарният дял на придобиващата контрол група е незначителен и следователно сделката не би довела до антиконкурентни ефекти, свързани с ограничаване на достъпа на реални или потенциални конкуренти, които биха били поставени в неизгодно положение да се конкурират или принудени да се оттеглят от пазара.



По отношение на втората концентрация по преписка КЗК-690/2025, се установи, че обединеният пазарен дял на "Нис Петрол“ ЕООД и "Уни Енерджи“ е несъществен и след осъществяването на сделката ще остане на нива по-ниски от онези, при които биха възникнали опасения за възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на търговия на дребно с горива. На анализирания пазар на национално и регионално ниво са активни значителен брой конкуренти, които са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск на новата група.



В хода на проучването се установи още, че складовият актив на "Нис Петрол“ ЕООД е с ограничен капацитет в сравнение с други пазарни участници, използва се



единствено за вътрешни логистични и оперативни нужди и няма пазарно присъствие. Също така делът на дружеството за съхранение на автомобилни бензини и на дизелово автомобилно гориво е незначителен. Незначителен е и пазарният дял на "НИС Петрол“ по отношение на пазарите на производство и внос на горива, както и на търговия на едро с горива. Следователно сделката няма да доведе до антиконкурентни ефекти, свързани с ограничаване на достъпа на реални или потенциални конкуренти на никой от вертикално свързаните пазари.



Пълните текстове на решение №867/18.09.2025 г. и решение №868/18.09.2025 г. са достъпни в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg/