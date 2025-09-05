ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЗК установи проблем с паралелния износ и концентрацията на аптеки
В хода на производството до този момент са идентифицирани две ключови проблемни сфери на фармацевтичния пазар в страната. Първата проблемна област е паралелният износ на лекарства и приложимият режим за проследяване на наличности на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Идентифицирани са някои действащи разпоредби по отношение на режима за проследяване на наличности на лекарствени продукти в ПЛС, които водят до по-либералното му третиране.
Като съществен проблем се идентифицираха и извършваните вертикални концентрации в сектора, които предвид на съществуващото нормативно ограничение за регистрирането на до четири аптеки от едно лице, се осъществяват, заобикаляйки забраната, чрез създаване на мрежа от формално независими дружества.
В този смисъл първоначалният анализ показва необходимост от предприемане на мерки за подобряване на нормативните регулации в посочените две области.
КЗК продължава да организира експертни срещи със заинтересованите страни за обсъждане на структурата и начина на функциониране на сектора, условията на конкуренция на всяко едно от нивата по веригата за доставка на лекарства, както и да анализира други възможни причини за недостига или липсата на лекарства на пазара.
В рамките на производството се разглеждат и други съмнения за нарушения като неравноправно третиране на аптеките от страна на търговците на едро, ограничения в доставките на определени продукти и други действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията и увреждане правата на пациентите.
Ако в хода на анализа се установят данни за нарушения като антиконкурентни практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, КЗК ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.
