КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
© bTV
"Трябва да започна с това какво направи Комисията за защита на конкуренцията досега. Защото този пазар, предвид социално-икономическото значение, е под постоянен мониторинг и наблюдение от наша страна. Има редица производства, които направи комисията, и решения по тази тема. Две антитръстови производства са финализирани. Една от водещите компании - групата компании "Лукойл“ бяха глобени", посочи той пред bTV.
"Бяха глобени именно заради това, че беше констатирано антиконкуренто поведение. Едното беше относно това констатирано господстващо положение на пазара на търговия на ядро и оттам ценова преса към конкурентите, което предотвратяваше и ограничаваше конкуренцията. Второто производство беше пак към компании от групата на "Лукойл“, относно непредоставяне на достъп до данъчните складове, до пристанищата инфраструктура“, обясни Жельо Бойчев.
"Доста е различен секторът в момента. Това, което отправихме като препоръка, е да се използва целият инструментариум, който дава Закона за административно регулиране на икономическите дейности за нефта и свързаните с производството на нефтопродукти. Там този закон урежда нормативната среда, с която работят всички икономически оператори. От тяхната регистрация, режимна регистрация и до правата, които има държавата“, коментира още той.
По думите му в момента имаме много активно производство, а пазарът е под постоянен мониторинг.
"Когато цените започнат да растат на суровината на борсовите цени, това се отразява много бързо на крайната цена, която плаща потребителят. Една от нашите препоръки е в момента да се следва ценова политика, която да отразява цената на суровината, на която е закупена. Когато започнат да растат цените, започва задържане на тази суровина в базите и се създава изкуствен недостиг“, посочи Бойчев.
