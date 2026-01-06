КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
©
Целта на проучването е да се установи дали по веригата на доставка на хранителни стоки преди да стигнат до щандовете на малките магазини се прилагат нелоялни търговски практики, както и дали са налице данни за необосновано повишаване на доставните цени. В случай че се установят данни за необоснован ръст на цените на едро, информацията ще бъде препратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия в рамките на техните правомощия по Закона за въвеждане на еврото.
КЗК изиска от търговските обекти в 14-дневен срок да предоставят детайлна информация за периода от февруари до декември 2025 г. за евентуални повишения на доставните цени и за кои продукти те се отнасят, както и информация дали е имало увеличение на цените на едро през декември 2025 г. и предвижда ли се такова през януари 2026 г. Изисква се още информация дали се планира увеличение на крайните продажни цени в периода от 5 януари до 31 март 2026 г., какъв е процентът на планираното повишение и какви са причините за него.
Комисията изисква данни и за доставните и продажните цени на определени основни хранителни продукти, сред които мляко и млечни изделия, месо и месни продукти, яйца, олио, брашно, хляб и тестени изделия, както и минерална вода. Изисква се и информация за предоставяни отстъпки от доставчици - производители, дистрибутори, търговци на едро или други – към доставните цени (цени на едро).
В хода на анализа КЗК ще се фокусира върху региони със слабо социално и икономическо развитие и ниска покупателна способност на населението, като ще изследва подробно структурата на пазара на дребно и търговските условия между доставчиците и малките търговци.
Антимонополният орган продължава да следи задълбочено процесите на пазара на хранителни продукти. При наличие на индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или проблемни концентрации, Комисията има
готовност да се самосезира и да образува съответните производства, като упражни в пълен обем своите правомощия с оглед защита на конкуренцията и интересите на потребителите и производителите.
Още по темата
/
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:24
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
14:21
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
11:48
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
11:02
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:02
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
09:59
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
Още от категорията
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
11:45
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
Проф. Малинов: Ако Радев участва на изборите, ще стане ясно преди формирането на служебния кабинет
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.