КЗП: 500 обекта са проверени за двойното етикетиране, 10% от тях - в нарушение
"Грешките при изписването на етикетите е да кажем в шрифта, цената в евро да е по-голяма, да има обявена цена само в лева, ситно изписани цени. Това може да подведе потребителя в заблуждение. Но като цяло мога да кажа, че бизнесът се справя добре с това предизвикателство".
Малко грешки са в полза на потребителите, посочи пред БНТ той. За този тип нарушения санкциите са между 500 и 7000 лева за всяко едно нарушение. Ако има повторение на нарушението санкциите се удвояват.
"Според мен потребителите трябва да свикнат с новата ситуация с въвеждане на еврото. Смятам, че двойното обозначаване на цените е важен елемент в този процес. Точно заради това законодателят е предвидил двойното обозначение да продължи за по-дълъг период - до средата на другата година".
Скоро ще можем да наблюдаваме цените по рафтовете в магазините, заяви Колячев. За тази цел е създадена платформа, която се нарича "Колко струва".
За непредоставяне на цените на стоките санкциите са в порядъка между 10 и 100 000 лева.
"Ако има увеличение на цените ние сезираме компетентните органи или вземаме мерки по Закона за въвеждане на еврото в България. Искаме да знаем как се е въвела цената и каква е причината за нейното покачване".
