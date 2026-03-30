Запознахме президента Йотова с резултатите от извършваните проверки от НАП и КЗП във връзка със Закона за въвеждане на еврото у нас. Констатирани са нарушения и са съставени актове и наказателни постановления. Наложените глоби са в размер на над 930 000 евро само от страна на НАП до момента. Това заяви пред журналисти изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.Тя уточни, че плановете за последващи действия са свързани с поскъпването на горивата вследствие конфликта в Близкия изток. Както и с проследяване на веригите на доставки на стоки, за да се установи има ли и къде необосновано покачване на цените."Излизаме с ясното съзнание, че към момента цената на горивото не може да рефлектира върху стоките на дребно. Евентуално те ще дадат отражение на по-късен етап. Ще наложим съответните мерки, ако установим необосновано поскъпване. На този етап поскъпването не може да бъде преместено от колонката към крайния продукт", категоричен бе и.д. председател на КЗП Александър Колячев.По думите му при хранителните продукти се наблюдава определено повишение. "Призовавам търговците да се съобразяват със Закона за въвеждане на еврото и да реагират адекватно. Глобите могат ще варират до 50 000 евро при първо нарушение и до 100 000 евро за всяко следващо", каза още Колячев.От 1 април КЗП стартира специализирана акция за стоките, предназначени за великденската трапеза.