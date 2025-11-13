КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
"Когато разглеждаме продукт по продукт е ясно дали увеличението е съществено. Няма точни критерии, но със сигурност е видно, когато една цена се увеличи съществено. А как се доказва дали е необоснована? Законът за въвеждане на еврото казва това ясно — когато не е обосновано от икономически фактори", обясни Колячев.
Към момента КЗП наблюдава движението на крайните продажни цени. "Разработили сме специален сайт, който се казва "Колко струва“, където има много задължени търговци, които всеки ден качват информация за всеки един от продуктите си - 101 вида", каза Колячев пред NOVA.
Откакто е в сила законът в частта му, с която се налагат санкции, всички задължени лица, а дори и други на доброволен принцип, предоставяли информация на този сайт.
"Откакто наблюдаваме цените на стоките, има много несъществени изменения, които може да са нагоре или надолу. Някои продукти леко увеличават цената си, но други я понижават", обясни Колячев. "Съществено изменение наблюдаваме не по цели продуктови групи, а при определени производители", обясни той.
"Имаме случаи, които проверяваме детайлно в момента. Изискали сме от търговците да ни предоставят данни на какво се дължи поскъпването, какви причини има за него", посочи Колячев.
По думите му все по-малко търговци допускат грешки в двойното обозначаване. При 2800 проверки, са установени 133 случая на грешки.
