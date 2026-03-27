На свое редовно заседание Комисията за защита на потребителите взе решения по типови договори и общи условия за студентски кредити на три банки, като констатира, че в тях се съдържат клаузи, които противоречат на действащото законодателство и поставят потребителите в неблагоприятно положение. Установени са случаи на превишаване на законово допустимия размер на лихвите, както и механизми за едностранна промяна на условията във вреда на кредитополучателите - студенти и докторанти, включително отнемане на лихвени облекчения при обстоятелства, несвързани с конкретния договор. Констатирано е още капитализиране на лихви по време на гратисния период, което води до изкуствено увеличаване на задълженията на студентите, както и начисляване на прекомерно високи наказателни лихви при забава, несъобразени със законово установените нива, въпреки наличието на държавна гаранция по тези кредити. В част от договорите са открити и клаузи, които ограничават правото на потребителите на ефективна съдебна защита.Комисията подчертава, че подобни разпоредби нарушават принципа на добросъвестност и създават значително неравновесие между страните, поради което на търговците са изпратени препоръки за тяхното отстраняване в 14-дневен срок, като при неизпълнение ще бъдат предприети съдебни действия за обявяването им за нищожни, а проверките продължават и по отношение на всички останали банки, предоставящи студентски кредити.