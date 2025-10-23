Във връзка с наближаването на "Черен петък“ КЗП ви препоръчва да бъдете внимателни, за да се възползвате максимално от неговите преимущества и да избегнете потенциални проблеми.За потребителите "Черен петък“ е добра възможност за изгодни покупки. Не забравяйте обаче, че това е добра възможност и за недобросъвестните лица и търговци, за да се опитат да ви заблудят или измамят.Потенциалните рискове и опасности, от които следва да се пазите са:- Фалшиви намаления.- Продажбата на мострени/захабени/употребявани или дефектни стоки, които се предлагат като нови.-Измами, включително кражба на данни за платежни инструменти, банкови сметки и други подобни.- Продажба на нискокачествени стоки от мними търговци.Ето съветите на КЗП, които ще ви помогнат да се предпазвате от потенциални проблеми при пазаруването по време на "Черен петък“:1. Направете списък с нещата, които поначало са ви необходими и искате да закупите още сега, тоест близо месец преди "Черен петък“, за да проследите доколко ще е изгодна намалената цена в края на ноември.2. Проверете каква е тяхната ориентировъчна продажна цена в магазините, както и през интернет. Горните действия е хубаво да се извършат предварително, а не в деня на самите покупки, тъй като проучването за някои продукти може да отнеме време, с което няма да разполагате по време на "Черен петък“.3. Търсете и преглеждайте по няколко различни оферти за един и същ продукт, така, че да добиете някаква представа за приблизителната му средна цена и да сте сигурни, че избирате най-добрата за вас оферта.4. При пазаруване по интернет проверявайте условията за плащане, за доставка и за връщане на продукта.5. Гледайте дали продажната цена е изгодна, а не купувайте само защото търговецът е обявил голямо намаление.6. Пазарувайте от официални уебсайтове и тези, с които вече имате опит. В това число - фирмени сайтове на ваши любими марки.7. Избягвайте да пазарувате от съмнителни сайтове - такива, които не съдържат информация за търговеца – неговото наименование, адрес, телефон. Не се доверявайте само, ако има само контактна форма за обратна връзка.8. Избягвайте сайтове, които не са добре защитени(адресът започва с "http“, вместо с "https“).9. Ако пазарувате от сайт, от който до момента не сте пазарували, препоръчително е да ползвате опция за наложен платеж.10. Бъдете внимателни при пазаруване от търговци от държави извън Европейския съюз, тъй като може да не се прилага европейското законодателство за защита на потребителите.При съмнения за нередности, не се колебайте да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите.