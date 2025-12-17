КЗП започна проверки на договори при отпускане на студентски кредити от банки
Обект на проверките са сключени договори за кредити на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа и имат за цел отстраняването на неравноправни клаузи в типовите договори и Общите условия, прилагани от банките.
Тази дейност е важен приоритет в работата на КЗП, тъй като наличието на неравноправни клаузи в договорите поставя потребителите в по-неизгодна позиция и уврежда икономическите им интереси.
За целта ще бъде извършен анализ на договорите, като при установяване на неравноправни клаузи ще бъдат изготвени препоръки до търговците, които в срок от 14 дни от уведомяването им имат възможност да коригират или да отстранят клаузите.
В случай, че търговец не се съобрази с препоръките на Комисията, се пристъпва към завеждане на колективен иск в съда за прогласяването на неравноправните клаузи за нищожни.
