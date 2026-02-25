Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. (ЗСПИР през 2026 г.).Предвид изискването на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси при липса на одобрен държавен бюджет от Народното събрание е Необходимо удължаване на действието на ЗСПИР през 2026 г. Поради тази причина правителството предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПИР през 2026 г.Заедно с това е предложена възможност увеличението на възнагражденията, вкл. с еднократна индексация от началото на 2026 г. и от ръста на минималната работна заплата, както и увеличението на социалните плащания, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, включително и трансферите за общини, да може да се финансират и за сметка на наличности от предходната година. Предлага се и възможност общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Урежда се кметът на общината да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси и заемните средства на общината. Предлага се удължаване на срока за оценка на общините с финансови затруднения, по реда на ЗПФ, в условията на неприет бюджет за 2026 година.Във връзка с необходимостта от продължаване на работата по инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ на ЕС е предвидена възможност Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на инструмента SAFE, при условие за последваща ратификация.