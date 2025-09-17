Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Кабинетът "Желязков" отпуска близо 600 хил. лева, свързани с дейности с осветляването на агенти на ДС и разузнавателните служби
Автор: Десислава Томева 17:20Коментари (0)31
©
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2025 г.

С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в размер на 592 000 лева, необходими за заплащане на дължимите обезщетения свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения на освободени лица - служители и членове от предишния състав на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия във връзка с избора на нов състав с Решение на 51-вото Народното събрание от 28.05.2025 г., обнародвани в Държавен вестник бр. 45 от 03.06.2025 г.,

Допълнителните разходи се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Още по темата: общо новини по темата: 1051
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/176 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
19:08 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
14:07 / 15.09.2025
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
11:59 / 15.09.2025
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
12:08 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:19 / 15.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
Първият учебен ден
Кабинетът "Желязков"
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: