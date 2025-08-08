Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Кабинетът облекчава земеделците при сключването на еднодневни трудови договори
Автор: Екип Ruse24.bg 11:34Коментари (0)34
© Булфото
Кабинетът сваля административната тежест при сключването на еднодневни трудови договори. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на брифинг в министерството. 

"Най-накрая сме решили един проблем, който десетки години не беше разрешаван - този за еднодневните трудови договори", каза той.

И продължи: "Започнахме общественото обсъждане през месец май. Тази месец бяха публикувани измененията в "Държавен вестник". Най-накрая селскостопанските производители ще могат да си отдъхнат и да имат видима подкрепа от страна на държавата". 

Министър Гуцанов бе категоричен, че това е мярка, с която бизнесът ще бъде осветлен. 

"По този начин трябва да има едно управление и реалната икономика. Неща, които дълго години са мъчили селскостопанските производители, слава Богу, есенната беритба няма да ги тормозят", заяви той. 

Промените в еднодневните трудови договори ще улесни процедурите за наемане на работна ръка. През 2024 година са сключени 230 хил. еднодневни трудови договори. Облекченията ще подпомогнат бизнеса. 

"Мащабите са огромни. До този момент са подписани 135 хил. еднодневни трудови договори", посочи социалният министър.

Той заяви, че Инспекцията на труда ще продължи да прави проверки. По думите му през тази година се отчита спад на нарушенията. 

"Към момента има около 8 хиляди нарушения и над 100 случая без трудови договори. Една трета са по-малко в сравнение с миналата година. Нарушенията сериозно намаляват. Проверките ще продължат", обяви той.

Още по темата: общо новини по темата: 946
07.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/158 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Смъртни случаи в България заради фентанил
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: