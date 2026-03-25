Кабинетът одобри дегорации за доставки по 10 процедури на оригинални части от Руската федерация за АЕЦ "Козлодуй" . Това каза на брифинг на служебният министъра на енергетиката Трайчо Трайков.

Причината за това действие са проблемите с мембранните устройва с 6-ти блок.

"По повод проблемите с мембраната съм дал указания и е съставена комисия, която да направи проверка на техническите проблеми довели до тези неблагополучия с мембраната", добави той.