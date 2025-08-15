ЗАРЕЖДАНЕ...
|Качеството на въздуха след пожара край Пясъчево: Има ли замърсяване?
Направен е обход на района в близост до пожара, като в момента на проверката пожарът е почти погасен, от пожарните екипи и продължава обливането на цистерните с гориво. При проверката са измерени моментните стойности на концентрациите на вредни вещества, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в точка до жп-линията и най-близо разположените до възникналия пожар жилищни сгради в с. Пясъчево, общ. Симеоновград. Замерването е извършено с мобилен газанализатор GASMET DX 4040, Резултатите от измерванията показват наличие на леко завишени нива на концентрацията на бензен, които се дължат на изгарянето на дизеловото гориво и не превишват определените пределно допустими концентрации за качеството на атмосферния въздух.
