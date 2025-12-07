Как "Българската Коледа" променя живота на това дете
© БНТ
Матей, Ева-Мария и Цветозар са дълго чакани инвитро тризнаци. Родени са в 30-ата седмица, недоносени. Впоследствие се оказва, че тежащия едва килограм и 240 грама Матей има прекъснат хранопровод, ретинопатия и детска церебрална парализа. Заради проблемите си с дясната ръка и дясното краче, сега той посещава всеки ден Специализираната болницата за рехабилитация на детска церебрална парализа.
Марчела Георгиева, майка на Матей: "Изправихме го на крака благодарение на "Българската коледа" и на всички познати, непознати, приятели и добри хора, които се включиха в кампанията и благодарение на това моето дете в момента е на крака. Но рехабилитацията продължава, защото тези деца имат нужда от ежедневна рехабилитация, за да имат един пълноценен начин на живот."
Благодарение на "Българската Коледа" е получена сума, с която се покриват част от процедурите на Матей - ерготерапия, вестибуларна стимулация, логопед и терапевт. Семейството ще кандидатства отново за средства. Самата болница също е получила апаратура от "Българската Коледа", пише БНТ.
Доц. Иван Чавдаров, управител на Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св. София": "Имаме много специализирани, роботозирани устройства, които са ни дарени от "Българската Коледа", защото тези устройства са изключително скъпи и блоницата няма бюджет и възможност да си закупи такива. Така че в рамките на последните 7-8 години са ни дарени пет уреда, високотехнологични роботи, с които провеждаме рехабилитация, равностойна на европейската."
А 2-годишният Матей вече уверено прави крачките към своето пълно възстановяване. Възстановяване, възможно благодарение на вас - дарителите от "Българската Коледа".
Още по темата
/
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
12:09
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
06.12
Онколог: Около 15% от диагностицираните пациенти с карцином на белия дроб не са активни пушачи
06.12
Дебора намери любовта
06.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.