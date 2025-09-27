Новини
Как човек, отдаден на "пороците", достига 92 години?
Автор: Екип Ruse24.bg 12:25Коментари (0)95
© NOVA
Тодор Раев, по-известен като Бай Тошо, е живото доказателство, че човек може да следва сърцето си, без да се лишава от нищо.

"Каквото съм искал – това съм постигнал. Никога от нищо не съм се лишавал“, казва той пред NOVA. Пил, когато му се пиело, пушил, когато му се пушело, и никога не спазвал диети. "Хапвам си супи, манджи, естествени неща“, допълва той с усмивка.

Определя се като "разбивач на женски сърца“ и вечен бохем

Тодор Раев, по-известен като Бай Тошо, е живото доказателство, че човек може да следва сърцето си, без да се лишава от нищо. "Каквото съм искал – това съм постигнал. Никога от нищо не съм се лишавал", казва той. Пил, когато му се пиело, пушил, когато му се пушело, и никога не спазвал диети. "Хапвам си супи, манджи, естествени неща", допълва той с усмивка.

"Разбивач на женски сърца" и вечен бохем

"Разбивач на женски сърца“ и вечен бохем

Тодор Раев е известен и със славата си на бохем и човек, който обича компанията. "Много приятели имам, много ме уважават всички“, казва той. Признава, че никога не се е отказвал от живота, който харесва – веселби, танци и срещи с хора.

Тайният коз: Генът и силата на духа

Как човек, отдаден на "пороците“, достига 92 години? "Генът“, категоричен е Бай Тошо. Родът му е дълголетен – брат му Иван починал на 101 години, а родителите – близо до стоте. "Изкарахме без болести, без проблеми живота си“, разказва той.

От Чепеларе до Европа: Живот на колела

Тодор Раев е роден през 1933 г. в Чепеларе, в семейство с пет деца. Спомня си ясно Втората световна война, бомбардировките от 1944 г. и партизанските времена. Професионалният му живот преминава зад волана – като тираджия е изминал около 20 милиона километра из Европа. Карал плодове за Скандинавия, осветителни тела за Австрия и Италия, дрехи, обувки и стоки, които по онова време липсвали в България.

Чудо на медицината

Едно от най-невероятните преживявания на Бай Тошо е тежка белодробна емболия, която преживява по време на курс за Англия. Спират го на бензиностанция в Германия, а медицински хеликоптер го транспортира до болница в Бремен. След три месеца лечение и народна рецепта – меча мас, борова смола и прясно мляко – той се възстановява напълно.

Бохемският живот продължава и след пенсия

Дори след пенсионирането си Бай Тошо не се отказва от веселия живот. На 60 започва да ходи по дискотеки и така продължава до 80-годишна възраст. "Давах живот на хората, вдигах младите да танцуват“, спомня си той. Днес признава, че се чувства добре, пази вярата си и не пропуска да запали свещ в църквата.

Семейството – Най-голямата ценност

Въпреки многото пътувания и преживявания, най-голямата радост за Бай Тошо са децата и внучетата му. "Всеки ден ми се обаждат. Обичат ме много. Те ми са всичко“, казва той.

Така историята на Тодор Раев звучи като роман – бохемски живот без лишения, изпитания, които биха пречупили мнозина, и дълголетие, което той отдава на гена, вярата и добрината си.






