Как да не бъдем жертва на ало-измамници?
©
1. Не вярвайте на спешни обаждания Измамниците често създават паника: "спешна операция“, "арест на близък“, "инцидент“, "извършен обир“. Това е класически трик.
2. Никога не давайте пари или лични данни по телефона Полиция, лекари, банки и институции не искат пари, ПИН кодове или пароли по телефона.
3. Прекъснете разговора и проверете Затворете телефона и се обадете лично на близкия човек или на официален номер на институцията.
4. Не се доверявайте на непознати, представящи се за длъжностни лица Измамниците често се представят за полицаи, лекари, прокурори или банкови служители.
5. Не изпълнявайте инструкции за "тайни операции“ Никой няма право да ви иска съдействие по "секретна акция“ или да оставяте пари на определено място.
6. Говорете с възрастните си близки Възрастните хора са най-честа мишена. Обяснявайте им редовно как действат измамниците.
7. Запомнете: натиск = измама Ако ви притискат да действате бързо и "без да казвате на никого“ — почти сигурно е измама.
8. Сигнализирайте веднага При съмнение или опит за измама се обадете на 112 и съобщете номера и детайлите на разговора.
Припомняме, че от ОДМВР - Перник съобщиха за пореден случай на измама, при който възрастна жена даде близо 6 000 евро на мними полицаи.
Още от категорията
/
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Юлиан Попов: България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия
21.01
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от това споразумение, то е малък светъл лъч
21.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Киров: Изборите няма да бъдат до края на март, няма и в нач...
22:40 / 21.01.2026
България на първо място по плодовитост в ЕС, показват данни на Ев...
21:57 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.