Има ли основни правила за храненето по време на празниците и искаме ли да ги спазваме, за да не стигнем до Спешното? Ето съветите, които сподели специално зад-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог."На първо място е хубаво на масата да има по-малко ястия. Тогава можем да опитаме от всичко, но по малко. Храненето трябва да е бавно и не трябва да седим на масата до късно вечер, не трябва да прекарваме повече от един час там. По възможност не трябва да смесваме повече от едно-две ястия.Или, може да се придържаме към т.нар.което е моят подход към всичките ми пациенти. То е обосновано и физиологично, и гастроентерологично. Неговата последователност включва първо- дали ще е малко кисело зеле, дали ще е туршия, но хубаво е тя да не е много солена и богата на оцет, или повече зеленчуци. След 20-30 минути е добре да хапнеммалка порция. Накрая може. И още веднъж казвам, че е хубаво да няма повече от две ястия, включени в комбинация", посочи д-р Георева.По думите и, фазовото хранене не забранява храните, то ги подрежа така, че организмът да реагира по-спокойно и инсулинът да се покачва по-бавно. Затова трябва да има отстояние поне от 20-30 минути между ястията.винаги трябва да е, т.н. да не се започва с ориз, да не се започва с картофи, да не се започва с бобови. Защото бобовите са богати и на въглехидрати, и на белтъчини. Допълнително трябва да отбележим, че тази. При пациенти с проблеми това може да ги докара до Спешно отделение. А тези, които искат да си запазят фигурата също могат да се придържат към фазовото хранене. По този начин шансът за складиране на мазнини е по-нисък", съветва д-р Георева."Ако говорим конкретно за празничната трапеза, хубаво е да хапнем първо една салата, след това, примерно, печена пуйка с кисело зелено, но по малко. След това е добре да си направим почивка - малко разходка, да измием чиниите и други такива дребни ритуали. Но в никакъв случай да не се опитваме да натъчем от всичко и да преядем. А както знаем, на празничната вечеря има и алкохол. Самото съчетание с алкохол усилва ефекта на тежката храна и се получава силно натоварване на черния дроб, панкреаса и жлъчката. Увеличава се жлъчната секреция.Ако се стремим да не обидим домакинята и да опитаме от всичко, особено когато има вкусна храна, то това трябва да става умерено. Организмът не е създаден да поема такъв голям товар от храна. И затова казваме, че е много важно да започваме със салатата, за да подложим фибрите. Това е хубаво да го запомним", добави д-р Георева.Въпреки това специалистът твърди, чеПроблемът не е в една по-обилна вечеря, а как да компенсираме това на следващия ден. В никакъв случай това не трябва да става с глад, или с крайности."Още същата вечер, както вече казах, е добре да се раздвижим с една 10-15 минутна разходка, да подредим масата, да измием чините. Това ще ни помогне за храносмилането и по този начин намалява подуването. Не е хубаво да се застоим на масата и не е хубаво да си легнем веднага след такава по-обилна трапеза, тъй като по този начин ще увеличим риска от киселини, тежест и подуване. А най-голямата грешка е да дояждаме от уважение, каза още гастроентерологът.На следващия ден е добре да успокоим организма си и да дадем рестарт на нашето храносмилане. Най-добрият детокс еповече течности за хидратация, тъй като алкохолът от предната вечер допълнително ни е дехидратирал, малко движение и ред в храненията. Нека сутринта да започнем с чаша топла вода, или чаша чай. Добри комбинации са чай от мента, която намалява тежестта и газовете, лайката пък ще е добра при гастрити и колити, а чай от резине - при подуване. За обяд може да хапнем лека зеленчукова супа или друга подобна храна, 30 минути по-късно може пак да изпием един чай.За следобед се препоръчва кисело мляко, ако нямаме непоносимост към него, печена тиква и плод в малко количество. Вечерята задължително трябва да бъде лека и без тестени храни, без въглехидратни храни, съветва още гастроентерологът и диетолог д-р Тихомира Георева.