Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Как да не загубим пари преди приемането на еврото?
Автор: Екип Ruse24.bg 09:24Коментари (0)78
©
Остават приблизително три месеца до влизането на България в еврозоната и официалната смяна на валутата. Финансовия експерт Георги Захариев даде ценни съвети как да действаме с личните си финанси в този период. По думите му – най-важното е хората да не бързат да обменят евро и да се тълпят пред чейндж бюрата, защото това е гаранция за парична загуба.

Той обясни, че в момента за тази услуга ще платим комисионна, докато от 1 януари 2026 г., ако сумата е в банкова сметка – тя ще се превалутира автоматично без такси. "Хубаво е да започнем да заделяме от сега пари, защото покрай Коледа харчим повече“ допълни пред bTV експертът.

Той коментира, че вече наблюдава тенденция българите да инвестират в различни финансови инструменти:

"Първо е важно да решим какъв риск сме склонни да поемем. Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме. Ако искаме бързо да забогатеем, трябва да сме готови да загубим пари. Всички българи се обръщат вече към това. В миналото спестяването беше достатъчен метод, за се постигат финансовите цели. Последните 4-5 години обаче инфлацията е лавинообразна и това вдига разходите за живот многократно. Инвестирането е новата форма на спестяване“.

Според него на пазара на имоти има сериозна активност, именно заради предстоящото приемане на еврото. "Аз виждам рискове, цените вървят стремглаво нагоре, без да има фундаментална причина за това. Страхуваме се да не изпуснем нещо (FOMO синдром), страхуваме се, че след 1 година имотите ще са двойно по-скъпи. Има много надценени имоти, дали е балон не знам, защото доходите се увеличават, но е важно човек да пристъпи към сделка, ако разбира математиката зад нея и си е направил добре сметката“.

Финансовият анализатор коментира, че пари в България има и това го показва ръстът на банковите депозити и повишаването на заплатите. По думите му средната класа в столицата е около 20%.

Още по темата: общо новини по темата: 1476
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/246 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:09 / 12.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
10:41 / 12.09.2025
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
11:39 / 12.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
20:34 / 12.09.2025
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Висша лига на Англия сезон 2025/26
Световна черна хроника
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: