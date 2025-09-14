ЗАРЕЖДАНЕ...
Как да не загубим пари преди приемането на еврото?
Той обясни, че в момента за тази услуга ще платим комисионна, докато от 1 януари 2026 г., ако сумата е в банкова сметка – тя ще се превалутира автоматично без такси. "Хубаво е да започнем да заделяме от сега пари, защото покрай Коледа харчим повече“ допълни пред bTV експертът.
Той коментира, че вече наблюдава тенденция българите да инвестират в различни финансови инструменти:
"Първо е важно да решим какъв риск сме склонни да поемем. Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме. Ако искаме бързо да забогатеем, трябва да сме готови да загубим пари. Всички българи се обръщат вече към това. В миналото спестяването беше достатъчен метод, за се постигат финансовите цели. Последните 4-5 години обаче инфлацията е лавинообразна и това вдига разходите за живот многократно. Инвестирането е новата форма на спестяване“.
Според него на пазара на имоти има сериозна активност, именно заради предстоящото приемане на еврото. "Аз виждам рискове, цените вървят стремглаво нагоре, без да има фундаментална причина за това. Страхуваме се да не изпуснем нещо (FOMO синдром), страхуваме се, че след 1 година имотите ще са двойно по-скъпи. Има много надценени имоти, дали е балон не знам, защото доходите се увеличават, но е важно човек да пристъпи към сделка, ако разбира математиката зад нея и си е направил добре сметката“.
Финансовият анализатор коментира, че пари в България има и това го показва ръстът на банковите депозити и повишаването на заплатите. По думите му средната класа в столицата е около 20%.
