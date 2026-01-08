Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
© ГДБОП
Службата предупреждава за повишен риск от опити за прокарване в обръщение на неистински парични знаци.
Какви са препоръките?
-Сектор "Фалшификации“ при ГДБОП съветва гражданите задължително да проверяват всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.
-Ако в клиент или служител на търговски обект или финансова институция попадне фалшификат, той незабавно трябва да бъде предаден на компетентните органи – МВР, банков офис или да съобщи за това на телефон 112, с максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.
-Най-висок остава рискът за прокарване в обръщение на неистински купюри с номинал 50 лева, които са най-често срещания фалшификат през изминалата 2025 година. Гражданите трябва да са внимателни и по отношение на банкноти с номинали от 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Най-честите опити за прокарване на имитации са възможни при улична търговия и плащания "на ръка“.
Кои са характерните признаци на фалшификатите?
- гладка или лъскава хартия
- липса на релеф
- холограма без движение
- размазани водни знаци.
На първо място трябва да се спазва основния принцип, разработен от Европейската централна банка: "Пипни! Погледни! Наклони“!
Истинската евробанкнота се усеща, вижда и реагира при накланяне. Ако не – не я приемайте! Експертите отправят препоръка към търговците по възможност да се снабдят с устройства за проверка на истинността на банкнотите.
Списък с одобрени от Европейската централна банка устройства е наличен на сайта www.ecb.europa.eu.
