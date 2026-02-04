Как операторите на телефон 112 разпознават фалшивите сигнали и какво чака авторите им?
"Основно сигналите ги делим на регламентирани и нерегламентирани. Kато част от нерегламентираните сигнали разглеждаме шегите и фалшивите сигнали. Нашите оператори са подготвени и обучени точно за такива обаждания. Те в реално време, по време на водене на разговора, чрез уточняващи въпроси могат да забележат факторите, които да наклонят дали дадено повикване е реално или има вероятност да бъде фалшиво", каза пред NOVA NEWS Стоян Вълев.
"Национална система" 112 създаде специализиран отдел, който се занимава точно с този тип сигнали, които не трябва да получават реакция, а всъщност са разходили значителен държавен ресурс", допълни още той. По думите му извършителите нямат конкретен профил, те могат да бъдат мъже или жени на всякаква възраст.
"В общите случаи мотивите на децата, подали фалшиви сигнали на телефон 112, са с цел шега. Нашата задача е превантивна, да предотвратим това да не се случи", каза главен експерт Мадлен Ценкова. Тя обясни, че мерките, които се предприемат са възпитателни с цел да се помогне на детето да осъзнае, че това поведение няма да бъде толерирано.
