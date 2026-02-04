Над 200 глоби и почти 600 административнонаказателни производства са издадени срещу граждани, подали фалшиви сигнали на телефон 112. Кои са най-честите злоупотреби и какъв е профилът на извършителите. Темата коментираха Мадлен Ценкова, главен експерт в Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС и Стоян Вълев, главен експерт в отдел Административно-наказателна дейност в Дирекция "Национална система" 112."Основно сигналите ги делим на регламентирани и нерегламентирани. Kато част от нерегламентираните сигнали разглеждаме шегите и фалшивите сигнали. Нашите оператори са подготвени и обучени точно за такива обаждания. Те в реално време, по време на водене на разговора, чрез уточняващи въпроси могат да забележат факторите, които да наклонят дали дадено повикване е реално или има вероятност да бъде фалшиво", каза пред NOVA NEWS Стоян Вълев."Национална система" 112 създаде специализиран отдел, който се занимава точно с този тип сигнали, които не трябва да получават реакция, а всъщност са разходили значителен държавен ресурс", допълни още той. По думите му извършителите нямат конкретен профил, те могат да бъдат мъже или жени на всякаква възраст."В общите случаи мотивите на децата, подали фалшиви сигнали на телефон 112, са с цел шега. Нашата задача е превантивна, да предотвратим това да не се случи", каза главен експерт Мадлен Ценкова. Тя обясни, че мерките, които се предприемат са възпитателни с цел да се помогне на детето да осъзнае, че това поведение няма да бъде толерирано.