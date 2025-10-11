Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Как парите ни в приложенията за финансови услуги ще се обърнат в евро?
Автор: Екип Ruse24.bg 22:35Коментари (0)28
© Revolut
Всички левови сметки и карти ще бъдат автоматично преобразувани от лева в евро по фиксирания курс от 1 януари 2026 година. Промяната ще обхване и приложенията за финансови услуги, които стават все по-популярни у нас. Процесът ще бъде без такси и загуба за потребителите.

Едно от най-популярните Финтех приложения има вече над милион потребители в България. Много удобен е за младежите, които правят почти всичко, свързано с преводи и разплащане, през телефона. Затова превалутирането на дигиталните им средства поставя въпроси пред тях:

"Аз точно това се чудех - дали трябва да си ги местя в банковата сметка евентуално оттам."

"Въпросът ми е дали при самата обмяна от лев към евро в дигиталните банкови системи и приложения ще има комисионна."

Икономисти припомнят, че голяма част от Финтех компаниите имат банкови лицензи в Европейския съюз, така че обменният курс не може да бъде различен от официално фиксирания у нас. Ползва се и опитът от другите държави, приели общата валута, пише БНТ.

Проф. Станимир Кабаиванов - икономист: "Например в Хърватия това, което знаем от историята е, че това превалутиране обикновено настъпва за всички потребители в един и същи момент, става безболезнено, безпроблемно и те ще видят в своите виртуални портфейли сумите в евро, конвертирани по официалния курс."

И експертите, и потребителите обаче изказват опасения, че отново ще има опити за кражба на лични данни и източване на сметки, като се изпращат фишинг съобщения, използвайки името на финансови приложения. Първите опити бяха засечени това лято от ГДБОП.

"За измамници със сигурност мисля, че ще има, така че вниманието трябва да е доста голямо."

"Те по принцип пращат нотификация, а не точно съобщение на телефона и бих си отворила приложението да проверя".

Проф. Станимир Кабаиванов - икономист: "Eдна сериозна институция никога не би си позволила да иска лични данни, прехвърляне на информация без да е предварително ясно за какво става въпрос."

И в момента потребителите на приложенията за финансови услуги могат да си открият сметки в евро и не е необходимо да превалутират предварително тези, които вече имат в лева.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
17:44 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Отношенията София-Скопие
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: