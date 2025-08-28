Новини
Как се кандидатства за еднократна помощ за ученици?
Автор: Илиана Пенова 15:34
©
По-малко от месец остава до началото на новата учебна година. За семейство с дете тя е свързана с немалко разходи, които не всяко семейство лесно може да си позволи. Закупуването на учебните пособия и учебници, а и цялостната издръжка на едно дете също е значителен разход.

С настъпването на новата учебна година семействата с ученици в първи, втори, трети и четвърти клас могат да се възползват от еднократна помощ, предназначена да покрие част от разходите в началото на учебната година.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас

Какво е необходимо да приготвя предварително

Начин на заявяване:

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);

чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

по електронен път с квалифициран електронен подпис;

по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Необходими документи:

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:

Заявление-декларация по образец;

Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от съответното училище;

Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;

Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.






