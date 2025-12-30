Тежкотоварният трафик през "Дунав мост 2" Видин – Калафат, след приемането на страната ни в Шенген, се увеличи. Статистиката сочи, че всяко шесто превозно средство е тежкотоварно. Годината е много успешна. Преминаха около 1,7 милиона превозни средства. Това каза Павел Паунов, изпълнителен директор на "Дунав мост 2", в ефира на "Твоят ден".Той посочи, че трафикът към Румъния се е увеличил между 25%-55%. Делът на тежкотоварни автомобили е 60%.Паунов каза, че няма да има промяна в таксите на съоръжението с влизане в еврозоната."Преди беше трагично, буквално си беше трагично. В истинския смисъл трагедия. Сега вече е определено много по-добре и преминаването е безпроблемно“, сподели шофьор на тир.Преди година на тежкотоварните автомобили им трябваха дни, за да минат "Дунав мост 2". Сега става за по-малко от 30 секунди, предаде NOVA.И в двете посоки към и от Румъния трафикът се е увеличил, сочат още данните."Работим доста за дигитализацията за още по-бързо преминаване на граничния пункт", каза Паунов.