Как се промени тежкотоварният трафик на "Дунав мост 2" след влизането в Шенген
Той посочи, че трафикът към Румъния се е увеличил между 25%-55%. Делът на тежкотоварни автомобили е 60%.
Паунов каза, че няма да има промяна в таксите на съоръжението с влизане в еврозоната.
"Преди беше трагично, буквално си беше трагично. В истинския смисъл трагедия. Сега вече е определено много по-добре и преминаването е безпроблемно“, сподели шофьор на тир.
Преди година на тежкотоварните автомобили им трябваха дни, за да минат "Дунав мост 2". Сега става за по-малко от 30 секунди, предаде NOVA.
И в двете посоки към и от Румъния трафикът се е увеличил, сочат още данните.
"Работим доста за дигитализацията за още по-бързо преминаване на граничния пункт", каза Паунов.
