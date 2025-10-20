ЗАРЕЖДАНЕ...
Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите работили в чужбина?
Това обяснява Министерството на труда и социалната политика в отговор на депутатски въпрос.
Компетентните органи на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка потвърждава "своите“ осигурителни периоди. В регламентите, предвиждащи взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато човек е живял и/или е работил в чужбина, е предвидено ,че компетентните институции трябва да отговорят на запитванията от други държави в разумен срок, но не е посочен конкретен такъв, допълват от социалното министерство.
Когато се установи значително забавяне в предоставянето на тази информация, представители на българските институции са поставяла въпроса на вниманието на чуждите институции. С въвеждането на системата за обмен на социалноосигурителна информация в Европейския съюз, тази информация се получава само по електронен път, като това намалява сроковете за отговор.
Ако човек установи, че има забавяне в получаването на информация за неговия стаж в чужбина, може да се обърне към териториалното поделение на НОИ или към посолството на България в съответната страна. Ако няма резултат, то може да поиска съдействие от българския СОЛВИТ – център, пише pariteni.bg. Това е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на своите проблеми, възникнали в резултат на неправилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите членки. Подобни центрове има във всички държави членки на ЕС, като за целта трябва да попълни единния формуляр на СОЛВИТ.
