Сергей Игнатов в ефира на Радио ФОКУС в предаването "България, Европа и светът на фокус".
Припомняме ви, че служебният министър е задействал процедура по обявяването на датата 20 април за официален български празник.
"Датата има по-сакрално значение, защото с избухването на Априлското въстание българите са преодолели всичките си съмнения и страхове", каза той.
Игнатов посочи, че и географските ни съседи не са се освободили с еднократен акт, и даде за пример Гърция, като заяви, че те около 8 години са се борили, преди да се стигне накрая до помощта на Русия.
"Така че на 22 февруари - третия ден след заклеването ми като министър – аз обявих пред началниците на регионалните инспекторати, че 20 април ще бъде неучебен, но присъствен ден и ще бъде посветен на отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание", коментира още министърът.
Министърът на образованието заяви, че вече има гласуван бюджет, който да подпомогне различните видове активности, и представи каква ще бъде програмата в цялата страна.
"На 20 април няма да се учи, а всяко училище по собствена програма ще отбележи този ден. Имам обещанията на министъра на културата, че музеите ще бъдат отворени, защото обикновено в понеделник не работят, а за учениците посещението ще бъде безплатно."
Цялата програма можете да видите на сайта на Министерството на образованието и науката - тя ще бъде качена на 31 март.
"Всеки министър ще отиде в определен областен център. Ще имаме график кой къде ще бъде, тъй като областните центрове са повече от министерствата. Аз самият ще бъда в два града – в 9 часа започват тържествата", каза Игнатов.
Министърът посочи, че е внесъл предложение в Министерския съвет 20 април да стане официален празник, но не национален.
"Нямаме правомощията като Министерски съвет, защото решението трябва да бъде взето от парламента. Трябва да се промени и Кодексът на труда, тъй като още един ден няма да се работи", заяви Игнатов и допълни, че според него българската икономика няма да бъде ощетена.
"Все си мисля, че когато имаме празник, посветен на този ден, ние ще спечелим много повече, тъй като не само децата, а целият ни народ ще се вгледа в себе си."
Как ще се отбележи 150-годишнината от Априлското въстание на 20 април?
