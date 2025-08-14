Как ще се преизчисли капиталът на фирмата от лев, след като се въведе еврото в България

© Трябва ли да се преизчисли капиталът на фирмата/предприятието след въвеждането на еврото?



- Да. Съгласно Закона за въвеждане на еврото, на датата на въвеждане на еврото вписаният в Търговския регистър размер на капитала на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции, както и вписаната номинална стойност на акциите в акционерно дружество и в командитно дружество с акции автоматично се заменят със стойностите в евро и евроцентове, определени съгласно чл. 31, ал. 1, 2 и 4 от Закона за въвеждане на еврото. Превалутирането по чл. 31, ал. 1 се извършва служебно от Агенцията по вписванията, съобщават от Българската народна банка.



Превалутирането от левове в евро на капитала на акционерно дружество, командитно дружество с акции и дружество с ограничена отговорност се извършва по начин, който не засяга правата на акционерите, съответно на съдружниците, както и тяхното дялово участие в капитала.



Търговските дружества приемат изменения в документите по чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото, както и привеждат вътрешните си документи извън посочените по-горе в съответствие с изискванията на цитирания закон в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България.



Акционерните дружества и командитните дружества с акции представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на Закона за еврото размер на капитала и номинална стойност на акциите.



Дружествата с ограничена отговорност представят за обявяване в Търговския регистър заверен от органа, представляващ дружеството, препис от дружествения договор с отразен превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото размер на капитала, както и превалутиран размер на дяловете, с които съдружниците участват в капитала.



Представянето за обявяване на преписи от устава и от дружествения договор се извършва едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър.



За обявяването на актовете по гореописаните действия не се събира държавна такса, пишат още от БНБ.



В случай че за запазване на правата на съдружниците в дружество с ограничена отговорност при превалутиране на техните дялове в капитала се налага изменение на превалутирания капитал, изменението може да бъде само до размер на 5 на сто от вписания капитал и следва да се извърши по реда за изменение на дружествения договор. В този случай правилата на Търговския закон за увеличаване и намаляване на капитала не се прилагат.