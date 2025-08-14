Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Как ще се преизчисли капиталът на фирмата от лев, след като се въведе еврото в България
Автор: Вилислава Ветренска 14:26Коментари (0)18
©
Трябва ли да се преизчисли капиталът на фирмата/предприятието след въвеждането на еврото?

- Да. Съгласно Закона за въвеждане на еврото, на датата на въвеждане на еврото вписаният в Търговския регистър размер на капитала на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции, както и вписаната номинална стойност на акциите в акционерно дружество и в командитно дружество с акции автоматично се заменят със стойностите в евро и евроцентове, определени съгласно чл. 31, ал. 1, 2 и 4 от Закона за въвеждане на еврото. Превалутирането по чл. 31, ал. 1 се извършва служебно от Агенцията по вписванията, съобщават от Българската народна банка.

Превалутирането от левове в евро на капитала на акционерно дружество, командитно дружество с акции и дружество с ограничена отговорност се извършва по начин, който не засяга правата на акционерите, съответно на съдружниците, както и тяхното дялово участие в капитала.

Търговските дружества приемат изменения в документите по чл. 9, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото, както и привеждат вътрешните си документи извън посочените по-горе в съответствие с изискванията на цитирания закон в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България.

Акционерните дружества и командитните дружества с акции представят за обявяване в Търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на Закона за еврото размер на капитала и номинална стойност на акциите.

Дружествата с ограничена отговорност представят за обявяване в Търговския регистър заверен от органа, представляващ дружеството, препис от дружествения договор с отразен превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото размер на капитала, както и превалутиран размер на дяловете, с които съдружниците участват в капитала.

Представянето за обявяване на преписи от устава и от дружествения договор се извършва едновременно с подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър.

За обявяването на актовете по гореописаните действия не се събира държавна такса, пишат още от БНБ.

В случай че за запазване на правата на съдружниците в дружество с ограничена отговорност при превалутиране на техните дялове в капитала се налага изменение на превалутирания капитал, изменението може да бъде само до размер на 5 на сто от вписания капитал и следва да се извърши по реда за изменение на дружествения договор. В този случай правилата на Търговския закон за увеличаване и намаляване на капитала не се прилагат.

Още по темата: общо новини по темата: 1390
14.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/232 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Крипто
Попълване на регулатори
51-ото Народно събрание
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: