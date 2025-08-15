Новини
Как търговците решават колко да струва дадено ястие в ресторанта и какво калкулират в цената?
Автор: Екип Ruse24.bg 11:16
© Фокус
Всеки поне ведниж в живота си се е питал, защо порция от на пръв поглед обикновено ястия в ресторнат, може да струва толкова много. Зад всяка цифра в менюто стои внимателен финансов анализ и стратегическо планиране. Ценообразуването не е въпрос на догадки, а на точно изчисляване на стойността на всяка съставка, включване на всички разходи и прилагане на икономически модели, които гарантират не само покриване на разходите, но и печалба за бизнеса, пише businessnovinite. Основната цел е всяка порция да носи печалба, без да отблъсква клиентите с прекалено висока цена.

Стойност на продуктите 

В основата на определянето на цената стои изчисляването на себестойността на храната. Процесът започва с разбивка на рецептата на най-дребните ѝ компоненти – от основните продукти до олиото за пържене и подправките. Всеки грам и милилитър се остойностяват според текущите цени от доставчиците, предава RestoHub. След това тези стойности се сумират, за да се определи базовата цена на порцията. Но това далеч не е крайната цена, която ще видим в менюто – тя е само началото. 

Надценка 

След като е известна стойността на продуктите, се пристъпва към добавяне на надценка, която да покрие останалите разходи на ресторанта и да осигури печалба. Най-често използваният метод е прилагането на целеви процент разходи за храна – обикновено между 28% и 35%. Така, ако една порция струва 5 лв. за приготвяне и ресторантът цели разходите за храна да са 30%, крайната цена в менюто ще бъде около 16.70 лв. Друг популярен подход е чрез изчисляване на марж на приноса – тоест, колко печалба носи всяка порция (цена в менюто минус себестойност). Това позволява повече гъвкавост, особено при търсени ястия, които могат да поддържат по-висока надценка.

Труд 

Но цената на храната не е единственият фактор. В сумата влизат още разходите за труд, наем, комунални услуги и амортизации – всички онези задкулисни разходи, които не се виждат от клиентите, но са неизменна част от функционирането на заведението. Заплатите на персонала, електричеството, газта, препаратите за почистване, консумативите – всичко това се калкулира като част от общите разходи, които трябва да се разпределят между всички продавани ястия. В ресторантите от по-висок клас се добавят и разходи за интериор, музика, обслужване – фактори, които влияят на възприеманата стойност от клиента.

Тип заведение 

Типът заведение също диктува ценообразуването. Изисканите ресторанти, които предлагат по-специална атмосфера и персонализирано обслужване, често поставят по-високи цени. От друга страна, заведенията за бързо хранене разчитат на оборот и масова достъпност. Цените се влияят и от конкуренцията – в претъпкани с ресторанти райони, понякога цената се определя не само от разходите, но и от необходимостта да се задържи конкурентно ниво. Не на последно място, важна роля играе и търсенето – при заведения с висока репутация и постоянен поток от клиенти, има повече свобода за задаване на по-високи цени, особено за популярни ястия.






