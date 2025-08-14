ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Големите вериги бензиностанции успяват да поддържат наличности благодарение на по-големи складови резерви и по-добра логистична обезпеченост, но за малките обекти ситуацията е критична. “Фокус“ събра за вас фактите, които ще очертаят поне рамката на проблема.
Какво представлява биоетанолът и от какво се произвежда?
Биоетанолът е вид етанол, произведен от възобновяеми източници. Най-често суровините са култури, богати на захари или нишесте – царевица, пшеница, ечемик, захарно цвекло или захарна тръстика. Производственият процес включва ферментация, дестилация и дехидратация, за да се получи висококонцентриран алкохол, който се смесва с бензин.
Тази добавка се използва в горивата с цел намаляване на въглеродните емисии и частично заместване на изкопаемите горива с възобновяеми. В Европейския съюз процентът на биокомпонента в бензина постепенно се увеличава, като през 2025 г. влезе в сила изискване за минимум 5% биоетанол или друг разрешен биокомпонент, припомня "Фокус“.
Недостигът на важната съставка се дължи на съчетание от фактори:
– По-слаба реколта от основните култури, от които се произвежда биоетанол, което намалява предлагането.
– Ограничен брой производствени мощности в Европа и зависимост от внос, включително от страни извън ЕС.
– Въвеждане на експортни ограничения в държави-доставчици, което забавя или блокира доставки.
– Случаи на несъответстващи или фалшифицирани сертификати, довели до проверки и забавяния.
– Преустановяване работата на част от производствените мощности у нас в критичен момент.
– Увеличение на изисквания процент биоетанол в горивата (преход към Е10) – което на практика удвоява необходимите количества.
Тези обстоятелства създават внезапен дефицит. При липса на биоетанол, дори ако бензинът е произведен и готов за дистрибуция, той остава неизползваем по законови причини.
Законодателен контекст
В България началните текстове на закона допускаха използване само на биоетанол като биокомпонент, което увеличи зависимостта от внос и производствените мощности. След промени, приети в началото на годината, вече е позволено смесване и с етери от биомаса, а минималният общ дял на биокомпонента е повишен на 9%. Това дава известна гъвкавост, но не решава проблема с липсващите количества етанол.
Краткосрочно решение би било ускорено внасяне от нови доставчици, временно допускане на бензин с по-нисък процент биокомпонент или преориентиране на част от производството към вътрешния пазар. В дългосрочен план страната ще трябва да увеличи собствените мощности за производство на биоетанол или да диверсифицира източниците си, за да избегне повторение на подобна ситуация.
Недостатъци на бензина, смесен с етанол, и как ефективно да се справим с тях
Включването на етанол в бензина беше важна стъпка към спазване на съвременните екологични стандарти. Въпреки това, наличието му в бензина - дори на ниво от 5-10% - влияе върху поведението на горивото в двигателя и цялостната надеждност на горивна система, особено при не много нови автомобили.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: