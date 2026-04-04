Двойна, че дори четворна надница – можете да получите, ако работите по великденските празници

През 2026 година почивните дни около Великден са четири - 10 април /Разпети Петък/, 11 април /Велика Събота/, 12 април / Възкресение Христово, Великден/ и 13 април /Втори ден на Великден, Светли Понеделник/.

Повечето хора почиват официално на тези дни, но има професии, които не позволяват нарушаване на работния цикъл, пише ФОКУС.

Предприятия, транспорт, търговия, та дори и журналистите, работим по празници.

Важно е да знаем как ще ни бъде заплатен всеки един от този дни, който ни откъсва от почивката и семейството. Законите в България са категорични по темата.

Според Кодекса на труда – работа по празници ви гарантира двойна надница. Когато трудът, положен през официалните празници, е и извънреден, възнаграждението се увеличава с още 100%. Така общото заплащане може да достигне четирикратен размер.

За да бъде счетен за извънрен – полагането на труд извън графика ви трябва да бъде подплатен със заповед от шефа.

За хората на график или при сумирано изчисляване на работното време, трудът в официални празници не се счита за извънреден. В тези случаи заплащането се увеличава само със 100%.