Какви прегледи включва програмата "Детско здравеопазване" спрямо възрастта?

© Програма "Детско здравеопазване" включва пакет от профилактични прегледи, в зависимост от възрастта на детето.



Какви са те, разпределени според възрастта на детето?



До навършване на едномесечна възраст на детето:



- Анамнеза и подробен статус, съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето - до 2 прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни.



- До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар - първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето. При липса на избран личен лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора на личен лекар.



- НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти до 2 посещения до 6 месеца след изписване от лечебното заведение, като първото е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение. Те са наети от общопрактикуващия лекар. Медицинските сестри, акушерки или лекарски асистенти не сключват договор за работа с НЗОК/РЗОК. Това могат да направят само общопрактикуващи лекари, които наемат, по преценка, медицински персонал.



След 1-я месец до навършване на 1 година:



- Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие - 1 път месечно в рамките на календарния месец, измерване на обиколка на глава и гърди – през първите 6 месеца след раждането – при всеки преглед; 1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед.



- Обща оценка на зрението - ориентировъчно, обща оценка на слух - 2 пъти годишно, на шестмесечна и едногодишна възраст.



- Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия - 2 пъти, при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст.



- Ехографско изследване на отделителна система - еднократно на шестмесечна възраст, като това изследване не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва изследването, след като получи информация от него за специалистите в страната, които могат да го извършат. Провежда се от лекар специалист по детска нефрология, или по педиатрия с допълнителна квалификация по ехография или от лекар-специалист по образна диагностика.



- Преглед за ранно откриване на вродена/наследствена очна патология – еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст.



- Медико-диагностични изследвания се правят 2 пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст за: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC; седимент в урината, изследване на албумин в урината.



От 1 до 2-годишна възраст:



- Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие – 4 пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца.



От 2- до 7-годишна възраст:



- Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди – 2 пъти годишно, през период не по-малък от 4 месеца.



Оценка на психично и физическо развитие – 1 път годишно.



Оценка на зрителна острота – ориентировъчно – 1 път на 5-годишна възраст.



- Медико-диагностични изследвания се правят за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит и СУЕ – 1 път на 3-годишна възраст. Изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана – 1 път годишно.



От 7- до 18-годишна възраст:



- Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента) – 1 път за календарната година.



Провеждат се следните медико-диагностични изследвания: ПКК - поне 8 показателя, урина (химично изследване и седимент) – на 7-, на 10-, на 13- и на 16-годишна възраст; изследване на кръвна захар и триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол – на 16-годишна възраст.



НЗОК информира, че нов акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на 16 години.