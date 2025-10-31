Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата в зависимост от възрастта им?- Анамнеза и подробен статус, съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето - до 2 прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни.- До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар - първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето.-При липса на избран личен лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора на личен лекар.- НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти до 2 посещения до 6 месеца след изписване от лечебното заведение, като първото е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение. Те работят към общопрактикуващия лекар регистрирана амбулатория за здравни грижи със сключен договор с ОПЛ. Медицинските сестри, акушерки или лекарски асистенти не сключват договор за работа с НЗОК/РЗОК. Това могат да направят само чрез общопрактикуващите лекари, които наемат, по преценка, медицински персонал.- Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие - 1 път месечно в рамките на календарния месец, измерване на обиколка на глава и гърди – през първите 6 месеца след раждането – при всеки преглед; 1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед.- Обща оценка на зрението - ориентировъчно, обща оценка на слух - 2 пъти годишно, на шестмесечна и едногодишна възраст.- Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия - 2 пъти, при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст.- Ехографско изследване на отделителна система - еднократно на шестмесечна възраст.- Преглед за ранно откриване на вродена/наследствена очна патология – еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст.- Медико - диагностични изследвания се правят 2 пъти годишно при навършване на шестмесечна и една годишна възраст за: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC - седимент в урината, изследване на албумин в урината.- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие - 4 пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца.- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди – 2 пъти годишно, през период не по-малък от 4 месеца.- оценка на психично и физическо развитие – 1 път годишно.- оценка на зрителна острота - ориентировъчно – 1 път на 5-годишна възраст.Медико-диагностични изследвания се правят за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит и СУЕ -един път на 3-годишна възраст. Изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана – един път годишно.- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента) - 1 път за календарната година.Провеждат се следните медико-диагностични изследвания: ПКК-поне 8 показателя, Урина (химично изследване и седимент)-на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст; Кръвна захар, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол – на 16-годишна възраст.ПОЛЕЗЕН акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на 16 години.Здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година. Не може личният лекар да откаже извършването му. Това е негово задължение.Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни.Всеки общопрактикуващ (личен) лекар поставя на общодостъпно място в кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18-годишна възраст. В амбулаторията на личния лекар, на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният график на личния лекар, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност. Общопрактикуващият лекар в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ е длъжен да предостави по разбираем начин информация на пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.Всички здравноосигурени лица над 18-годишна възраст - жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед за календарната година. Той се осъществява от общопрактикуващия (личния) лекар и включва:- анамнеза и подробен статус;- изчисляване на индекс на телесна маса;- оценка на психичен статус;- изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)- измерване на артериално налягане;- електрокардиограма (ЕКГ);- изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.- Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск.Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група:- Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация;- урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест;- определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40-, 45-, 50-, 55- и 60-годишна възраст.- жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;- жени от 30- до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;- Преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитологично изследване на материал от шийката на матката– ежегодно, а след две негативни цитологични изследвания – веднъж на 3 години;- изследване на триглицериди;- общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на сърдечно-съдов (СС) риск за лица без сърдечно-съдови заболявания; захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН);- LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;мъже ≥ 45-годишна възраст – PSA - общ и свободен – ежегодно;жени от 45- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;- жени ≥ 70-годишна възраст - мамография на млечни жлези – веднъж на 3 години.- ПКК – ежегодно за календарна година;- триглицериди – един път на 5 години;- общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години;- LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.От 2024 г. в Националния рамков договор за медицински дейности към основния пакет за профилактични прегледи за отделните възрастови групи са включени и допълнителни изследвания, както следва:Жените от 30 до 50 години ще могат на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 – мамография на млечна жлеза на 2 години, а при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза ОПЛ задължително насочва ЗОЛ за консултация с лекар специалист по хирургия или акушерскво и гинекология. Жените на и над 70 години имат право на мамография на млечна жлеза веднъж на 3 години.Променя се минималната възраст за изследване на туморен маркер при мъжете от 50 на 45 години.На всеки пет години всички имат право на профилактични прегледи с разширен пакет от лабораторни изследвания, което на практика означава, че хората, навършили 40-годишна възраст, на всеки пет години след това до навършване на 60 годишна възраст, към годишните профилактични прегледи ще могат да направят изследване за хепатит B и С – инфекции, които имат сериозни последици и водят до чернодробни усложнения, цироза и чернодробна недостатъчност.При провеждането на профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст, общопрактикуващият лекар (ОПЛ) формира следните групи от лица с риск за развитие на заболяване:- лица с риск от/за развитие на сърдечно-съдови заболявания;- лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2;- лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката;- лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза;- лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област;- лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата;- лица с риск към затлъстяване- лица с рисков фактор тютюнопушене.